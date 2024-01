Pensione anticipata | sistema contributivo per tutti | come lasciare il lavoro prima

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il governo sta procedendo con calma sulla riforma delpensionistico, rallentando dopo la seconda applicazione di Quota 103. Tuttavia, l’obiettivo di una riforma completa non è stato accantonato e Palazzo Chigi intende realizzarla entro la fine della legislatura. La struttura futura delpensionistico italiano richiederà ulteriore tempo per essere delineata, ma unaindicazione è emersa durante la conferenza stampa di inizio anno condotta da Giorgia Meloni, che ha sottolineato l’importanza di costruire la sostenibilità delprevidenziale con equilibrio, perseguendo un modello uniforme peri cittadini. Quanto pesano le pensioni e i piani per cambiare la riforma La scelta predominante nella riforma dovrebbe essere l’adozione estensiva del metodo ...