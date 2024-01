Pedullà attacca De Laurentiis | “Ma lo sa che il mercato è già aperto da 10 giorni?”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 gennaio 2024)De: “Ma lo sa che ildal 2 gennaio?” Ildi gennaio è iniziato già da una decina di, eppure in casa Napoli l’unico acquisto è stato Mazzocchi della Salernitana. Mazzarri aveva già anticipato in conferenza che ilnon sarebbe stato rivoluzionario, ma è anche vero che ad oggi la squadra ha bisogno di rinforzi in difesa e a centrocampo e per ora si è parlato solo di trattative in corso che ancora non si concretizzano. Il giornalistail presidente del Napoli scrivendo: “Ma Delo sa che ildal 2 gennaio?” Oggi 12 gennaio, il calcioha avuto ...