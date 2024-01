Pd a pezzi pure sull' abuso d' ufficio | i sindaci si ribellano a Schlein

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L'ennesima spaccatura nel Pd sul pacchetto di aiuti all'Ucraina apre una questionea tenuta del partito. Dalla riforma della giustizia al votoa maternità surrogata passando per la candidatura di Marco Cappato alle suppletive e a quella di Sara Funaro per le amministrative a Firenze sono tante le occasioni in cui il partito si è spaccato. E pensare che Ellyappena diventata segretaria aveva dichiarato guerra ai «cacicchi» e alle correnti interne. Una dichiarazione di intenti rimasta tale visti i risultati. Parliamoci chiaro, la dialettica interna a un partito è sintomo di un buono stato di salute, il problema è che dopo il dibattito è necessario arrivare a una sintesi altrimenti più che un partito diventa un branco anarchico in cui ognuno vota secondo coscienza. Proprio come è successo due giorni fa ...