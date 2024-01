Paura all’Umberto I | fumo in corsia | scatta l’allarme | ma non è un incendio

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si sono vissuti momenti di grandeieri pomeriggio al Policlinico Umberto I di Roma a causa di una nube diche ha fatto pensare fosse scoppiato un. Un allarme che ha fattorenella sala operativa dei Vigili del fuoco, ma ha anche comportato l’immediata evacuazione di 40 persone che si trovavano al pronto soccorso. La corsa dei Vigili del fuoco per sedare l’Quattro squadre dei Vigili del fuoco si sono precipitate sul posto pronte a sedare il rogo che, per fortuna non c’è stato. È stato proprio l’ospedale a diramare una nota nella quale ha chiarito che si è trattato solo dell’anomalia del sistema anticendio. ‘A farre– hanno chiarito dal presidio ospedaliero – sostanze estinguenti del sistema ...

...futuro in cui le donne possano vivere libere da violenza e. ... Di quest'ultimo brano il video, girato daRomagnoli con ... Ha tenuto concerti in Italia e'estero, suonando anche per Papa ...... non di rado antitetici alla sua visione della vita, senza... Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli,Bindi e Luigi Tenco, De ... De Andr,'indomani del rilascio, dichiarò: "Noi ne siamo ...