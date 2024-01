Pattinaggio artistico | Beccari-Guarise | “Siamo esplosi tre volte di gioia Nel libero pattinato per noi stessi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Una giornata indimenticabile per Lucreziae Matteo Guaurise. Il binomio italiano di recente formazione ieri ha infatti vinto a sorpresa la gara delle coppie ai Campionati Europei 2024 di, mettendo pressione alla concorrenza grazie al miglior programmamaiin carriera, valutato 132.14 (69.09, 63.05) per il totale di 199.19. Una medaglia d’oro meravigliosa, arrivata al nono tentativo per Matteo che, con l’ex partner Nicole Della Monica, ha piùsfiorato il podio spesso mancandolo per pochissimi centesimi (vedasi gli Europei 2019 con la beffa di Boikova-Kozlovskii, avanti di soli 14 centesimi). Un riconoscimento importante per un’avventura che, però, è appena cominciata. Una volta giunti in mixed zone gli azzurri non hanno trattenuto la ...