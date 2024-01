Partnership tra Regione e S S Lazio | In Arabia per la Supercoppa italiana con il logo sulle maglie

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La società del presidente Claudio Lotito ha stipulato un accordo con lache compariràbiancocelesti durante la final four della competizione che si giocherà inSaudita Laha ufficializzato unacon lain occasione dellaa Riyad. Lunedì 15 gennaio alla Sala Tevere della Giunta regionale si terrà la conferenza stampa di presentazione. Durante la competizione i biancocelesti scenderanno in campo con una maglia con il“visit.com”. Lache trionfò nel 2019 con la maglia sponsorizzata dalla– Notizie.com – Da ...

Prosegue la missione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in Giappone, con il secondo incontro bilaterale con il ministro ... (strumentipolitici)

La WWE sta perseguendo l’obiettivo di un’espansione globale, e sembra sia intenzionata a stringere collaborazioni con altre promotion per ... (zonawrestling)

Fintech, al via la Partnership tra Innexta e Fintastico per la trasformazione digitale delle PMI Innexta – fintech company del Sistema Camerale ... (lombardiaeconomy)

Tantissimi gli appuntamenti che hanno scandito questa edizioneanniversari, debutti, ineditee numerose novità che hanno tracciato le coordinate del menswear globale per i mesi a ...I pattini a rotelle sono facoltativi ! Dopo il Super Bowl LVII Halftime Show con Rihanna, evento da record e vincitore di un Emmy lo scorso anno, lapluriennaleNFL, Roc Nation e ...Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...Disney presenta due nuovi formati pubblicitari e due nuove partnership per la misurazione e l'ottimizzazione delle campagne ...