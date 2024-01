Parrocchetti | il lato oscuro degli uccelli protagonisti dell' ultimo film di Miyazaki

Eppure, come ci ricorda anche l'ultimo film animato "Il ragazzo e l'airone" di Hayao Miyazaki , ihanno unoscuro : in Europa come in Giappone sono invasivi e possono causare ...Eppure, come ci ricorda anche l'ultimo film animato "Il ragazzo e l'airone" di Hayao Miyazaki , ihanno unoscuro : in Europa come in Giappone sono invasivi e possono causare ...