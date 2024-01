Parma vs Ascoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani per consolidare il primato, i marchigiani per tirarsi fuori dalle sabbie mobili.vssi giocherà domenica 14 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo una leggere flessione, gli emiliani hanno ripreso a viaggiare sui loro standard abituali ottenenendo due vittorie consecutive nelle ultime due partite che hanno portato a sei il vantaggio sulla seconda. La promozione in Serie A è sempre più una formalità per la squadra di Pecchia Totalmente diversa la situazione in casa marchigiana,i bianconeri sono penultimi con 17 punti e un margine di appena tre lunghezze di vantaggio sull’ultima in classifica.La sfida contro la ...