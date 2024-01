Parlamento | Giurì d' onore | caso Sgarbi e Autonomia all' Odg di Camera e Senato**

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen (Adnkronos) - I lavori deld'sulConte-Meloni sono al centro dei lavori delladella prossima settimana. La Commissione speciale, istituita a Montecitorio dopo lo scambio di accuse sul Mes, sentirà la presidente del Consiglio venerdì prossimo, 19 gennaio, alle 12. Il turno del leader del M5s è invece stato fissato per il giorno prima, giovedì 18, al termine della seduta antimeridiana. Allaa tenere banco da qui a fine mese, calendario alla mano, sarà anche la discussione della mozione del M5s sulla "revoca della nomina" a sottosegretario alla Cultura di Vittorio, al centro delle cronache per la vicenda del quadro riportata dal 'Fatto quotidiano'. L'aula inizierà a discuterne lunedì 22, subito dopo l'intesa sui migranti tra Italia e ...

Poi ild'onore La premier, affetta da da sindrome otolitica, è in via di guarigione e potrà ... Migranti e asilo,europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo La presidente della ...Già l'anno scorso ilsi è diviso sulla questione, con il voto contrario del M5S e di Avs. mentre entro il 9 febbraio dovrà esprimersi ild'onore chiesto da Giuseppe Conte per ...