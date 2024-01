Pandoro-gate | “Francesca Ferragni è stata licenziata” Ma la sorella dell’influencer risponde così

(Di venerdì 12 gennaio 2024)Chiara, avrebbe perso il lavoro dopo lo scoppio del. L’indiscrezione èrivelata ieri ai microfoni di RTL 102.5 da Gabriele Parpiglia e smentita oggi dalla diretta interessata, che ha volutore personalmente. “Il caos legato alsi riversa inevitabilmente su tutto ciò che è collaterale alla famiglia”, ha detto Parpiglia. “di Chiara, fa la dentista e lavorava in uno studio in Corso Buenos Aires da dove èsospesa per un mese, anche dopo una serie di screzi precedenti”, ha aggiunto. “Ora è ...

Chiara Ferragni non trova pace. Oltre a Pomeriggio 5, anche a La vita in Diretta si è discusso del pandoro-gate con nuovi ospiti insieme a Alberto ... (leggo)

Un’agenzia di comunicazione per ricostruire l’immagine dopo la bufera – ancora in corso – che la vede coinvolta nel cosiddetto “pandoro-gate” . ... (ilfattoquotidiano)

Chiara Ferragni e Balocco sono indagate non solo dalla Procura di Milano per cosiddetto '' ma anche a Cuneo . Bisognerà quindi capire quale fra le due procure ha la competenza territoriale per procedere. Pare infatti che i nomi della influencer e quello di Alessandra Balocco ...... dove il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato la presunta news: " Lavorava in uno studio e succede che il titolarec'erano degli screzi precedenti, ma il caos legato alsi ...Francesca Ferragni, sorella dell’influencer Chiara, avrebbe perso il lavoro dopo lo scoppio del Pandoro-gate. L’indiscrezione è stata rivelata ieri ai microfoni di RTL 102.5 da Gabriele Parpiglia e sm ...Francesca Ferragni è stata licenziata dopo l'affaire pandoro che ha travolto la sorella È questa la domanda che in molti si stanno facendo dopo ...