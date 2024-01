Pallanuoto | Europei maschili 2024 | Italia in semifinale | Montenegro battuto 14-8

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il Settebello non si ferma e centra laaglidimaschile, in corso di svolgimento in Croazia. L’hacon grande autorevolezza ilper 14-8, rendendosi protagonista di un’altra prova davvero importante soprattutto in fase difensiva come dimostrano gli zero gol subiti in parità numerica. Il poker di Di Somma e le doppiette di Echenique, Velotti, Fondelli e Di Fulvio aprono ai ragazzi di Sandro Campagna le porte dellacontro la Spagna. Una sfida che si preannuncia spettacolo, penultimo ostacolo verso il titolo europeo che varrebbe anche l’unico pass olimpico in palio in questi. PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV REGOLAMENTO: COME FUNZIONA LA NUOVA FORMULA TUTTI ...