Pallanuoto | Campagna cauto | “Con l’Ungheria non eravamo noi Ora la Spagna | è una signora squadra”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) A Zagabria, in Croazia, l’Italia parte con una vittoria netta nella seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei 2024 dimaschile: il Settebello sconfigge il Montenegro nei quarti di finale della manifestazione continentale e guadagna il passaggio al penultimo atto, dove affronterà ladomenica 14 alle ore 16.30, dopo l’inversione delle semifinali chiesta per motivi televisivi dalla Croazia. Il CT del Settebello, Alessandrocommenta così il successo maturato questa sera: “E’ stata una partita molto bella, soprattutto difensivamente. Nel secondo e terzo tempo siamo stati in grado di alzare il ritmo del gioco, andando in contropiede e facendo dei gol meravigliosi. Quando facciamo questo tipo dipossiamo mettere in crisi chiunque, quindi è stata veramente una gran bella partita, ...

