Palladino | Daniel Maldini è un talento da coltivare

è un giocatore molto interessante, lo seguo dalle giovanili del Milan e l'ho seguito anche ... L'allenatore del Monza, Raffaele, parla così di Maldini, arrivato in prestito in Brianza ...L'allenatore dei biancorossi, Raffaele, nei giorni scorsi ha perso Josè Machin per la ... Il neo acquistoMaldini - arrivato in settimana dall'Empoli - potrebbe vivere a gara in corsa ..."Daniel è un giocatore molto interessante, lo seguo dalle giovanili del Milan e l'ho seguito anche allo Spezia: è un talento e va allenato e coltivato. Viene da una grande famiglia calcistica e sappia ...Vigilia di Monza - Inter. Alle 13 la conferenza stampa di Raffaele Palladino prepartita che seguiremo in diretta su Monza-News con i ...