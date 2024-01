Palermo | condannata a oltre 13 anni la «badante» di Matteo Messina Denaro | così lo accudì durante tutta la latitanza

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il gup diha condannato a 13e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa Lorena Lanceri, la donna che per mesi ha accuditola lungail boss di Cosa Nostra. La sentenza è arrivata questa mattina al termine di un rito abbreviato. A 6e 8 mesi è stato condannato invece il marito della donna, Emanuele Bonafede, per i reati di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. A Lanceri, legata sentimentalmente al capomafia, era stato contestato inizialmente il favoreggiamento: nel corso delle indagini l’accusa è stata modificata in quella di concorso esterno in associazione mafiosa. Leggi anche:e Giuseppe ...

