Palermo | cane bruciato dal padrone supera seconda notte Lav | “Un guerriero”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Aron hato anche laed è stabile al momento”. E’ quanto scrive la Lega Anti Vivisezione sul suo sito, spiegando come il pitbull, legato dal proprietario in via delle Croci ae dato alle fiamme dal suo stesso proprietario, stia lottando tra la vita e la morte. “I medici stanno facendo il possibile perché non senta dolore e perché possa esserci anche una sola speranza. Abbiamo ottenuto dall’autorità giudiziaria l’affido e siamo al suo fianco” scrivono dalla Lav definendolo “un”. Ilè stato ricoverato grazie all’intervento di un passante, riportando ustioni su oltre l’80% del corpo e gravi danni agli organi interni. Per poterlo tutelare ed evitare il trasferimento presso la clinica convenzionata con il Comune, troppo rischiosa ...

A poche ore dal suo lancio, sono già 1.172 le firme raccolte per la petizione 'Giustizia per ilbruciato vivo a', lanciata dall'associazione 'Uniti per salvarli O.d.v.' su Change.org.