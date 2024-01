Palazzo reale di Napoli | riaperta porta che separa l’Appartamento di Etichetta

(Di venerdì 12 gennaio 2024)per l’occasione lachedideldalla Biblioteca Nazionale trasferita dal 1927 nelle stanze private dei sovrani Domani ultimo giorno di confronto tra i rappresentanti delle residenze reali europei in visita ain occasione del meeting tecnico ospitato aldisul tema della compresenza di diversi istituti e funzioni all’interno delle regge affiliate all’ARRE (Associazione delle Residenze Europee). “Un’occasione unica per scambiarsi le esperienze diverse nei differenti paesi – ha dichiarato il direttore Mario Epifani – Acondividiamo gli spazi con la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II, cosa che preclude ...

Quello in corso è certamente un periodo denso di impegni per i Me Contro Te. Non solo il lancio del progetto discografico di Natale e il doppio show ... (funweek)

Ieri, intanto, una nota diChigi informa che i sindacati sono stati nuovamente convocati ... sottolineato che il metodo che si vuole continuare a portare avanti è quello di un ascoltoe ...... per la gestione dei soldi della Segreteria di Stato e la compravendita di una Londra, in ... il robot grill macina la carne di alta qualità in tempodopo l'ordine. 'Per quanto ne ...NAPOLI - Domani ultimo giorno di confronto tra i rappresentanti delle residenze reali europei in visita a Napoli in occasione del meeting tecnico ospitato al ...Milano - Tra i grandi anniversari del 2024 spiccano i 150 anni dell’Impressionismo, che iniziò la sua avventura il 15 aprile 1874 con una memorabile esposizione nel laboratorio parigino del fotografo ...