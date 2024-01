Pagelle superG Wengen | Sarrazin batte Odermatt | tanta Italia nelle prime posizioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024)MASCHILE2024 Venerdì 12 gennaio Cyprien, 10: impeccabile il francese, solo con una prova perfetta si potevare il fenomeno. Il transalpino fa segnare il miglior tempo in tre settori di cinque, facendo la differenza soprattutto in partenza e in fase di spinta. Ormai il duello nella velocità è tra loro due, con il classe 1994 che oggi trova la prima vittoria in Coppa del Mondo in. Guglielmo Bosca, 8.5: finalmente un nome nuovo azzurro nella top-5! Il classe 1993 tira fuori dal cilindro una manche strepitosa, praticamente priva di errori; per lui è nettamente il miglior risultato in Coppa del Mondo in carriera, migliorando il 10° posto che aveva ottenuto in Val Gardena. Bosca rimane fuori dal podio per appena dieci ...