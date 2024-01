Pagelle superG Altenmarkt | Brignone non perfetta | Goggia deve scacciare le ombre | Bassino vede la luce

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024)FEMMINILE2024 Venerdì 12 gennaio Federica, 7,5: scia bene, ma per sua stessa ammissione un rimbalzo nella parte finale le è costato carissimo, perché ha perso tanta velocità, cedendo ben 35 centesimi alla scatenata Cornelia Huetter. È vero che la pista di-Zauchensee è una delle più tecniche, tuttavia questa gara si è decisa nei due tratti pianeggianti, in particolare quello conclusivo. L’azzurra noncommettere l’errore di crearsi troppe aspettative in termini di punti a causa dell’assenza di Mikaela Shiffrin. Oggi in alcuni frangenti è sembrato che abbia voluto strafare. L’americana non diventi un fantasma condizionante. Marta, 7,5: segnali diin fondo al tunnel. Sublime come ha ...