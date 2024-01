Padova | accoltella un 21enne dopo una lite | ragazza di 17 anni arrestata per tentato omicidio

L'omicidio a Pernumia, in provincia diLanciato l'allarme verso le 22, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul posto, trovando il 27enne morto in casa, con una profonda ferita ...Violenta lite scoppiata nel pomeriggio di domenica 2 aprile a Milano , a seguito di un banale incidente stradale. Due fratelli sono stati accoltellati in via Arquà, nei pressi di via. Arrestato 20enne . Feriti due fratelli . La dinamica . Arrestato 20enne. La Polizia di Stato ha arrestato un 20enne di origini egiziane ritenuto responsabile della violenta aggressione ai ...Accoltellato un 21enne italiano all'interno di un appartamento di via Falloppio a Padova. A colpirlo sarebbe stata una minorenne. Il fatto è accaduto nella notte tra l'11 e il 12 gennaio.La vittima, attualmente ricoverata in gravi condizioni, si trovava in un appartamento insieme ad altri tre amici, tra cui una 17enne su cui si… Leggi ...