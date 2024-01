Orsa Jj4 | il Tar di Trento boccia la Lav | “Inammissibile il ricorso sul trasferimento obbligatorio dal Centro di Casteller alla Romania”

...presentato dalla Lega anti - vivisezione (Lav) per chiedere alla Provincia di Trento di fornire una risposta in tempi rapidi sulla richiesta avanzata dall'associazione di trasferire l'in un ...È atteso il parere del Tribunale di giustizia amministrativa di Trento sul trasferimento dell', attualmente reclusa al Casteller , proposto sin dallo scorso maggio dall'Organizzazione internazionale protezione animali ( Oipa )., la proposta dell'Oipa: "Nel caso non possa ...Durissima la reazione delle associazioni animaliste italiane dopo la proposta "ammazza-orsi" a Trento: l'appello alle istituzioni UE ...(ANSA) – BIELLA, 12 GEN – A 79 anni se ne andava in giro per Mongrando (Biella) con coltello e pistola con l’obiettivo di estorcere denaro a un 50enne. L’anziano però è stato notato da un passante, me ...