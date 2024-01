Oroscopo Paolo Fox dal 13 al 19 gennaio 2024 | previsioni settimanali

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Anche per questa settimana torna il consueto appuntamento con leastrologiche dell'diFox dal 13 al 19pubblicate da DiPiù. Il Toro potrebbe trovare l'amore, mentre la Vergine potrà contare sul favore delle Stelle per gli incontri di affari. Vediamo, nel dettaglio, quali saranno i segni più fortunati. ARIETE – Venere invita a rivedere certe scelte sentimentali in una luce diversa, porterà agitazione dalla prossima settimana. In coppia, c'è serenità, il peggio è passato. Programmate qualcosa di bello per le giornate più intriganti. La Luna nel segno promette bene martedì e mercoledì se intendete fare progetti per il nuovo anno. Nella professione, chi ha fatto lo stesso lavoro troppo a lungo si troverà a cambiare, o sentirà l'esigenza di fare qualcosa di più ...