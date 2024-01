Oroscopo della settimana dall' 8 al 14 gennaio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Vega

Stomaco esagitato: limitate dolci, fritti e sughi: dopo le recenti scorpacciate una dieta è indispensabile e, ovviamente, anche l'agobilancia ringrazierà! PESCI: La routine e la stanchezza ...L'influenzaLuna in Acquario aumenterà le possibilità di incontri significativi e affinità ... L'di oggi, venerdì 12 gennaio 2024 è a cura di Astrid #Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #...Il racconto di un anno con il missionario laico. Le celebrazioni previste oggi PALERMO– Abbiamo vissuto un anno intenso con Biagio Conte. Non ‘senza’. La città attraversata e convertita, in molte occa ...Una risposta spettante voi o un componente della famiglia, arrivando, vi rallegrerà. Bene anche per chi deve recuperare dei soldi o ampliare l’attività. Fatevi dare dei numeri e giocateli al Lotto ...