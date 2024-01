Operazione record | asportato con successo un tumore di 50 chili

... nonché una complessissima, fortemente tempo dipendente, espressione di alto profilo ... segnando, per il secondo anno consecutivo, ilper quest'organo in una struttura ospedaliera ...In Bolivia, le autorità hanno sottolineato che il volume di droga sequestrata durante l'rappresenta unstorico nel paese. In occasione della conferenza stampa, il Ministro del ...E la guida del Pentagono, in questo momento di pianificazione di un’operazione militare, passava per alcuni giorni alla vice Kathleen Hicks, che a sua volta era in vacanza a Puerto Rico. Con una ...Il 2023 è stato un anno record per le biblioteche comunali di Figline Incisa: sono stati in tutto 855 i nuovi utenti iscritti, 20.349 le operazioni effettuate, con un netto incremento del 20% rispetto ...