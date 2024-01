Operazione anticrimine dei carabinieri | 4 arresti

Leggi su lortica

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nel contesto dei servizi preventivi finalizzati al contrasto dei reati predatori e alla lotta alla criminalità diffusa, idel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, con la collaborazione attiva del personale dei vari reparti territoriali, hanno condotto, negli ultimi giorni, una serie di operazioni di polizia giudiziaria su tutta la provincia, portando all’arresto di quattro individui. Le operazioni sinergiche, svolte sia da militari in divisa che in borghese, hanno coinvolto 20 unità, impegnate nelle prime ore del 9 e dell’11 gennaio in tre diverse attività che hanno portato a risultati significativi. La prima, svoltasi tra Valdarno e il Casentino, ha condotto all’individuazione e all’arresto di un trentenne a Montevarchi. L’uomo è stato tradotto in carcere in base a un ordine di carcerazione, dovrà scontare cinque anni e ...