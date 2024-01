Operatore scolastico ATA | qualifica OSA o OSS valida per inserirsi in graduatoria di terza fascia nel 2024?

Per Anief si farà in tempo a introdurre le novità previste nel Ccnl 2019-21 già dal 2024 con l' Aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia . ... (orizzontescuola)

Con il nuovo CCNL arriveranno per il Personale ATA diverse novità. Un elemento nuovo dal nuovo Contratto 2019-21, di cui al momento si conosce ... (orizzontescuola)

Si avvicina l’apertura delle graduatorie Ata 2024 che vedrà l’introduzione della nuova figura , per Lavorare a scuola , dell’operatore ... (informazioneoggi)

Graduatorie terza fascia ATA - titolo d’accesso operatore scolastico : con qualifica professionale saranno richieste due certificazioni

Aspiranti terza fascia ATA in fermento in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie nel 2024 per l'arrivo delle novità del CCNL 2019-21, di cui ... (orizzontescuola)