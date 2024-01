OPERAI SPECIALIZZATI SETTORE EDILE

(Di venerdì 12 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 17/12/2023: PersonaleoSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa-Società Benefit ricerca urgentemente per azienda cliente di Bosco (PG)nel. REQUISITI SPECIFICI: esperienza pregressa di almeno 3/5 anni nel campo dell’edilizia in merito a lavori di ristrutturazione, muratura, coperture, carpenteria, montaggio, uso e smontaggio di impalcature; ·La risorsa ideale, ha maturato esperienza nei cantieri. Si offre contratto full time Contratto di lavoro: Contratto iniziale di somministrale finalizzato ad un contratto a tempo indeterminato CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

... addirittura uno su due, fino ad arrivare al 70% per figure come ingegneri ed. Tutto ciò è inaccettabile'. 'La mancata reperibilità dinoncosì come figure ...L'intervento è stato eseguito dalla ditta Formento, grazie adnel restauro in quota su corda. I restauratori especificamente formati anche sulle tecniche alpinistiche ...Fabbri, specialisti nelle scienze della vita (biologi, agronomi, farmacisti), meccanici artigianali, operai edili specializzati, autotrasportatori, saldatori e lattonieri, operai calzaturieri, cuochi ...I dati di Unioncamere per il primo trimestre 2024: le richieste delle aziende umbre sono in linea con la media nazionale e crescono di 850 unità rispetto al 2023. Il nodo del ’difficile reperimento’ .