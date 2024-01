Open Arms | Salvini si difende | “Conte era d’accordo ma poi…”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Matteo, leader della Lega, ha occupato il banco degli imputati per 59 minuti di dichiarazioni spontanee durante il processo, tenutosi nell’aula-bunker di Palermo. Il processo riguarda l’accusa di sequestro di persona nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, relativa al ritardato sbarco di 147 migranti nell’agosto del 2019.: “Numero di morti e dispersi si è ridotto” “Noi oggi siamo qui a parlare, e lo faccio in totale serenità, di qualcosa che io ho fatto come mio dovere perre il paese la sua dignità, le sue regole e i suoi confini con il risultato che più mi è caro, e non è la riduzione del 90% degli sbarchi e l’avere fatto risparmiare centinaia di milioni al paese o di avere collaborato all’arresto di scafisti, ma è stato che in quelle due estati 2018 e ...

Riparte il Processo Open Arms a Palermo . Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si trova oggi in Sicilia in udienza dove è imputato per ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – Con me come ministro dell’ Interno non ci fu nessun migrante morto in mare. Ad affermarlo Matteo Salvini al processo Open Arms , che ... ()

'Solidarietà al vicepremier Matteo Salvini che rischia fino a 15 anni di carcere per aver agito, in qualità di ministro degli Interni, a difesa del Paese. Orgogliosi di lui e di quanto fatto per la ..."Giuseppe Conte, da presidente del Consiglio , ha accompagnato tutte le scelte della politica migratoria, tranne quella relativa all', altrimenti oggi non sarei qui". Lo ha detto il leader ...Palermo, 12 gen. (LaPresse) - "Non concedere il pos prima di aver chiuso l'accordo con gli altri paesi europei sulla redistribuzione era una sorte di ...Dichiarazione spontanea del ministro, che ha dato inizio al suo interrogatorio nell'ambito del processo Open Arms che lo vede imputato.