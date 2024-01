Open Arms | Salvini | ' operatività condivisa da intero governo | ho fatto tutto in piena coscienza'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - Quella sulle politiche migratorie tra il 2018 e il 2019 "era unadall'". Lo ha detto Matteoproseguendo le dichiarazioni spontanee al processoa Palermo. E poi rivolgendosi al Presidente del collegio Roberto Murgia ha spiegato: "Mai mi sentirà dire: 'Non è mia responsabilità la politica migratoria', quello che hol'hoin, ritengo di avereun servizio utile al paese". "Mi faccio coscientemente carico di quello che abbiamocon risultati assolutamente mai raggiunti, né prima né dopo, non solo in termini di contrasto al traffico di esseri umani ma in ...

10.45, Salvini:con me no morti mare "Ho l'orgoglio di dire che quando fui ministro dell'Interno non ci fu alcun episodio luttuoso riferito a migranti, a differenza di quanto avvenuto dopo". Così ...PUBBLICITÀ Riprende a Palermo il processoche vede il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto di atto di ufficio. Nell'agosto 2019, in qualità di ministro dell'Interno,...Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "La nostra politica tendeva a contrastare il traffico di esseri umani e a coinvolgere le istituzioni europee", una politica "rivendicata da alcuni post del Presidente de ...Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, su Instagram, postando un breve video del suo arrivo all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove oggi verrà ascoltato nell’ambito del ...