Open Arms | Salvini | “Ogni scelta presa collegialmente con il governo”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) PALERMO – “Fin dall’insediamento delavevamo una gestione chiara e condivisa del fenomeno migratorio, coinvolgendo le istituzioni europee:miaè statacon il presidente del consiglio Conte e il ministro dei trasporti Toninelli e da loro fortemente rivendicata”. Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo, in una dichiarazione resa spontaneamente all’inizio dell’udienza per il processo, nel quale è imputato, presso l’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo. “Quello che viene chiamato sequestro altro non è che un modo di lavorare che garantisce sempre la salvaguardia della vita umana, adottato nello stesso modo dalConte 2 – aggiunge– Le ...

'Quando c'erano situazioni sanitarie particolari non ci siamo mai rifiutati di fare sbarcare dei migranti. Nel caso, io ero continuamente rassicurato sul fatto che non ci fossero emergenze a bordo. Lo sbarco da lì a breve ci sarebbe stato e non solo per la redistribuzione'. Lo ha detto Matteo Salvini ...Open Arms, il vicepremier Matteo Salvini a processo nell'aula bunker di Palermo. «Qui tribunale di Palermo, pronto a prendere parola ...Palermo, 12 gen. (askanews) - "Continuano a imporci viaggi di quattro-cinque giorni per far sbarcare persone che hanno bisogno di sbarcare immediatamente, non sono navi passeggeri, sono navi di soccor ...