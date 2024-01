Open Arms | Salvini “Ogni scelta presa collegialmente con il governo”

“Con me come ministro dell’ Interno non ci fu nessun migrante morto in mare” . Ad affermarlo Matteo Salvini al processo Open Arms , che si celebra ... (tpi)

(Adnkronos) – Con me come ministro dell’ Interno non ci fu nessun migrante morto in mare. Ad affermarlo Matteo Salvini al processo Open Arms , che ... ()

"Giuseppe Conte, da presidente del Consiglio , ha accompagnato tutte le scelte della politica migratoria, tranne quella relativa all', altrimenti oggi non sarei qui". Lo ha detto il leader ...Con me come ministro dell'Interno non ci fu nessun migrante morto in mare. Ad affermarlo Matteo Salvini al processo, che si celebra davanti al tribunale di Palermo e in cui è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato lo sbarco a 147 migranti nell'agosto del 2019, nelle ...Palermo, 12 gen. (LaPresse) - "Non concedere il pos prima di aver chiuso l'accordo con gli altri paesi europei sulla redistribuzione era una sorte di ...Dichiarazione spontanea del ministro, che ha dato inizio al suo interrogatorio nell'ambito del processo Open Arms che lo vede imputato.