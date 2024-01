Open Arms | Salvini “Ogni scelta presa collegialmente con il governo”

(Adnkronos) – Con me come ministro dell' Interno non ci fu nessun migrante morto in mare. Ad affermarlo Matteo Salvini al processo Open Arms , che si ... (periodicodaily)

È arrivato nell'aula bunker dell'Ucciardone a Palermo . Matteo Salvini , insieme all'avvocato Giulia Bongiorno, ha reso dichiarazioni spontanee nel processo, che vede imputato il vicepremier per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio dopo aver negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi in mare nell'agosto del 2019 dalla ong spagnola. ...AGI - 'Giuseppe Conte, da presidente del Consiglio , ha accompagnato tutte le scelte della politica migratoria, tranne quella relativa all', altrimenti oggi non sarei qui'. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che sta fornendo dichiarazioni spontanee nel processo, in corso nell'aula bunker dell'Ucciardone, ...(Adnkronos) – Con me come ministro dell'Interno non ci fu nessun migrante morto in mare. Ad affermarlo Matteo Salvini al processo Open Arms, che si celebra davanti al… Leggi ...Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Io sono qui imputato proprio perché non ho ceduto sul fatto di redistribuire i migranti con gli altri paesi europei prima che avvenisse lo sbarco. In molti casi gli imp ...