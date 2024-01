Open Arms | Salvini | ' mi rassicurarono che non c' erano emergenze a bordo' **

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Quando c'situazioni sanitarie particolari non ci siamo mai rifiutati di fare sbarcare dei migranti. Nel caso Open, io ero continuamente rassicurato sul fatto che non ci fossero. Lo sbarco da lì a breve ci sarebbe stato e non solo per la redistribuzione". Lo ha detto Matteorispondendo alle domande del Presidente del collegio Roberto Murgia al processo Open. "Ci dicevano che la situazione anon era a rischio", aggiunge.

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Nelle scorse udienze gli ex ministri Conte, Di Maio, Trenta, Toninelli hanno ribadito in aula che" fermare ... (liberoquotidiano)

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Non ho mai vietato lo sbarco di un minore, in 631 sbarchi durante il mio mandato di ministro dell'Interno. La ... (liberoquotidiano)

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Non ho mai vietato lo sbarco di un minore, in 631 sbarchi durante il mio mandato di ministro dell'Interno. La ... (iltempo)

Così l'europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega) sul processoin corso a Palermo.Lo ha detto il ministro Matteo Salvini nel corso del controesame al processoin corso a Palermo. 'So per certo che nel secondo decreto c'erano motivazioni diverse rispetto al primo ...Palermo, 12 gen. (askanews) - "Continuano a imporci viaggi di quattro-cinque giorni per far sbarcare persone che hanno bisogno di sbarcare immediatamente, non sono navi passeggeri, sono navi di soccor ...PALERMO (ITALPRESS) – “Fin dall’insediamento del Governo avevamo una gestione chiara e condivisa del fenomeno migratorio, coinvolgendo le istituzioni ...