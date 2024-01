Open Arms | Salvini | “Ho difeso la sicurezza del paese”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un’autodifesa lunga 59 minuti in cui il ministro Matteospiega che “tra il 2018 e il 2019” le politiche migratorie dell’allora esecutivo giallo-verde, “erano condivise da tutto il governo” e che con lui ministro dell’Interno “non si sono registrati morti in mare” ma anche che con lui al Viminale “gli sbarchi si sono ridotti del 90 per cento”, cosa “mai più accaduta né prima né dopo”. Sottolinea anche che ha agito “coscientemente” per “la difesa dellanazionale” e per salvare “la dignità del”. Ribadendo che “quando c’erano situazioni sanitarie particolari” non si è “mai rifiutato di fare sbarcare dei migranti”. E nel caso, “io ero continuamente rassicurato sul fatto che non ci fossero emergenze a bordo. Ci dicevano che la situazione sulla nave non era a ...

