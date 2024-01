Open Arms | Salvini | ' con me ministro Interno non ci fu nessun morto in mare' **

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Ho l'orgoglio di dire che quando fuidell'non ci fu alcun episodio luttuoso riferito a migranti, a differenza di quanto avvenuto dopo. La politica del Governo era di contrasto al traffico degli esseri umani e di coinvolgimento dell' Europa". Così proseguendo le dichiarazioni spontanee, ilMatteoal processo Openche si celebra davanti al tribunale di Palermo e in cui è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato lo sbarco a 147 migranti nell'agosto del 2019.

AGI - Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nell'aula bunker dell'Ucciardone per prendere parte all'udienza del processo, nel quale è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. I fatti oggetto del dibattimento fanno riferimento a quanto accadde nell'agosto del 2019 quando l'attuale ...'Nelle scorse udienze gli ex ministri Conte, Di Maio, Trenta, Toninelli hanno ribadito in aula che' fermare nell'agosto 2019 la navein mare 'è stata una sua iniziativa personale'. Salvini 'ha privato dell'assistenza necessaria 147 persone tenendole sulla imbarcazione'. Lo ha detto Oscar Camps, l'armatore e fondatore di ...AGI - Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nell'aula bunker dell'Ucciardone per prendere parte all'udienza del processo Open Arms, nel quale è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'a ...Il leader leghista oggi sarà sentito come testimone nel procedimento che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio ...