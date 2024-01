Open Arms : Salvini - 'alcuni paesi europei non mantenevano impegni presi' Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Io sono qui imputato proprio perché non ho ceduto sul fatto di redistribuire i migranti con gli altri paesi europei ... (liberoquotidiano)

Open Arms - Salvini : “Con me ministro Interno nessun morto in mare” (Adnkronos) – Con me come ministro dell'Interno non ci fu nessun migrante morto in mare. Ad affermarlo Matteo Salvini al processo Open Arms, che si ... (periodicodaily)

Open Arms - Salvini : "Con me ministro Interno nessun morto in mare" Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - Con me come ministro dell'Interno non ci fu nessun migrante morto in mare. Ad affermarlo Matteo Salvini al processo ... (iltempo)

**Open Arms : Salvini - 'mai vietato lo sbarco di un minore'** Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Non ho mai vietato lo sbarco di un minore, in 631 sbarchi durante il mio mandato di ministro dell'Interno. La ... (iltempo)