Open Arms | Salvini | Con me ministro Interno nessun morto in mare

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - Con me comedell'non ci fumigrantein. Ad affermarlo Matteoal processo, che si celebra davanti al tribunale di Palermo e in cui è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato lo sbarco a 147 migranti nell'agosto del 2019, nelle sue dichiarazioni spontanee. "Ho l'orgoglio di dire che quando fuidell'non ci fu alcun episodio luttuoso riferito a migranti, a differenza di quanto avvenuto dopo - ha detto - La politica del Governo era di contrasto al traffico degli esseri umani e di coinvolgimento dell'Europa". "Noi oggi siamo qui a parlare, e lo faccio in totale serenità, di qualcosa che ...

