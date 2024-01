Open Arms | Salvini chiama in causa Conte accompagnò ogni scelta | poi cambiò

Leggi su agi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - "Giuseppe, da presidente del Consiglio, ha accompagnato tutte le scelte della politica migratoria, tranne quella relativa all', altrimenti oggi non sarei qui". Lo ha detto il leader della Lega Matteoche sta fornendo dichiarazioni spontanee nel processo, in corso nell'aula bunker dell'Ucciardone, dove è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong spagnola, nell'agosto del 2019 quando era responsabile del Viminale. "Succede in quei giorni - ha chiarito il vicepremier davanti ai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Palermo - che Pd e M5s votarono per l'imputabilità del ministroe poi tra l'8 e il 9 agosto 2019 si ...