Open Arms | Salvini | ' alcuni paesi europei non mantenevano impegni presi'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Io sono qui imputato proprio perché non ho ceduto sul fatto di redistribuire i migranti con gli altriprima che avvenisse lo sbarco. In molti casi gliconnon venivano poi rispettati. Qualche nazione non manteneva la parola data". Lo ha detto Matteonel corso dell'esame al processoin corso nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove è imputato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver impedito, quando era ministro dell'Interno, lo sbarco dei migranti salvati dalla nave dell'ong spagnola. "La questione in Europa sulla redistribuzione ex ante è ancora a quel punto. Non si discute sul sistema ma sull'obbligatorietà ...