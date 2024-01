Open Arms | prima dell' esame Salvini rende dichiarazioni spontanee

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Nelle scorse udienze gli ex ministri Conte, Di Maio, Trenta, Toninelli hanno ribadito in aula che" fermare ... (liberoquotidiano)

AGI - Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nell'aula bunker dell'Ucciardone per prendere parte all'udienza del processo, nel quale è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. I fatti oggetto del dibattimento fanno riferimento a quanto accadde nell'agosto del 2019 quando l'attuale ...Lo dice Matteo Salvini al suo arrivo all'aula bunker Ucciardone di Palermo dove oggi sarà sentito nel processoAGI - Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nell'aula bunker dell'Ucciardone per prendere parte all'udienza del processo Open Arms, nel quale è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'a ...Il leader leghista oggi sarà sentito come testimone nel procedimento che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio ...