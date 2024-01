Open Arms | per Salvini un’ora di dichiarazioni spontanee “Trafficanti o terroristi a bordo? Non avevamo informazioni specifiche”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Nonnotizie di”. “Avremmo concesso il Pos di lì a poco”. “Abbiamo agito sempre garantendo la vita umana”. “Una politica chiara e condivisa da tutto il governo”. Sono alcune delle frasi che meglio riassumono lerese in aula oggi da Matteo, imputato a Palermo per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per il caso dei 147 migranti rimasti adella, al largo di Lampedusa per 20 giorni dall’1 al 20 agosto del 2019. L’udienza di oggi nell’aula bunker del carcere Ucciardone ha visto sul banco dei testimoni lo stesso imputato, il ministro dei Trasporti, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, che ha resoprima di essere ...

“Noi oggi siamo qui a parlare, e lo faccio in totale serenità, di qualcosa che io ho fatto come mio dovere. Per difendere il paese la sua dignità, ... (secoloditalia)

'La Lega in Sicilia è al fianco del suo leader, il vicepremier e ministro Matteo Salvini, anche oggi a Palermo per l'udienza del processo della vicenda, in cui è accusato di sequestro di persona. Salvini fermò gli sbarchi e l'immigrazione senza regole, a tutela dell'Italia e dell'Europa: siamo orgogliosi del suo operato da ministro e gli ...... Matteo Salvini, su Instagram, postando un breve video del suo arrivo all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove oggi verrà ascoltato nell'ambito del processoche lo vede ...Palermo, 12 gen. (askanews) - "Continuano a imporci viaggi di quattro-cinque giorni per far sbarcare persone che hanno bisogno di sbarcare immediatamente, non sono navi passeggeri, sono navi di soccor ...Matteo Salvini ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante il processo Open Arms a Palermo, parlando per quasi un’ora ...