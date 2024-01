Open Arms | Palermo | iniziato esame Salvini

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Noi oggi siamo qui a parlare, e lo faccio in totale serenità, di qualcosa che io ho fatto come mio dovere per ... (iltempo)

Nuova udienza oggi a Palermo dove è toccato allo stesso ex ministro dell'Interno intervenire in aula: "Orgoglioso di avere difeso il mio Paese, le ... (ilgiornale)

...Matteo Salvini imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi in mare ad agosto del 2019 dalla nave della Ong spagnola. Il ...Poi, però, alle 10.20 inizia un lungo monologo nel processo in cui è imputato di sequestro di persona per aver tenuto bloccati per giorni 147 migranti sulla nave della Ong, nell'agosto del ...Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - E' iniziato, nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, l'esame del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel processo Open Arms che vede il vice premier ...Roma, 12 gen - “Massima solidarietà e vicinanza al vicepremier e ministro Matteo Salvini che anche oggi si trova nell’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo per l’udienza Open Arms. Difendere l’Italia ...