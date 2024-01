Omicidio Annamaria D' Eliseo | Marito Respinge Ogni Accusa dal Carcere

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Chieti - L'arresto di Aldo Rodolfo Di Nunzio, 71 anni, ex vigile del fuoco,to diin relazione alla morte della moglieD', avvenuta il 15 luglio 2022, ha scosso la cittadina di Lanciano. L'uomo, incarcerato dai carabinieri,fermamente le accuse, come dichiarato dal suo avvocato, Silvia De Santis, del foro dell'Aquila. L'avvocato ha riferito che il suo assistito è fisicamente in buone condizioni, ma psicologicamente devastato. Aldo Rodolfo Di Nunzio è stato arrestato dopo un anno e mezzo di indagini, durante le quali inizialmente era stata scartata la pista del suicidio. La vittima,D', era stata trovata impiccata nel garage della loro villa a Iconicella. La custodia cautelare era stata respinta due volte, prima ...

... il 71enne Aldo Rodolfo Di Nunzio, arrestato ieri dai Carabinieri con l'accusa di, in relazione alla morte della moglie, la 60enneD'Eliseo, trovata impiccata il 15 luglio 2022 nel ...... il 71enne Aldo Rodolfo Di Nunzio, arrestato ieri dai Carabinieri con l'accusa di, in relazione alla morte della moglie, la 60enneD'Eliseo, trovata impiccata il 15 luglio 2022 nel ...Cronaca Chieti - 12/01/2024 16:28 - L'arresto di Aldo Rodolfo Di Nunzio, 71 anni, ex vigile del fuoco, accusato di omicidio in relazione alla morte della moglie Annamaria ..."L'ho trovato molto provato, fisicamente sta bene, però psicologicamente è devastato".