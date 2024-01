Olimpia Milano ko in Eurolega con la Stella Rossa | Messina | “Mancata energia | poco da dire”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Avevamo poca, non ho molto da aggiungere a questo. Alla quinta partita in dieci giorni, non avevamo abbastanzaper sostenere la pressione che per 40 minuti hanno messo sulle nostre guardie, soprattutto con giocatori fisici come Lazic, Hanga e Giedraitis. Non ho nulla da rimproverare alla squadra perché ha dato tutto quello che aveva, quindi devono andare a casa a testa alta”. Lo ha detto coach Ettoredopo la debacle in casa della suaincontro la: “E’ ovvio che dopo un periodo così severo in termini di calendario può capitare una partita in cui l’non ce l’hai. Cercheremo di lavorare e rimediare a questa sconfitta, contando che nelle prossime settimane si possa ...

Non bastano i primi tre minuti tambureggianti del terzo quarto, non bastano nemmeno i primi due dell'ultimo quarto: soltanto per cinque minuti l'Olimpia Milano mostra i denti alla Stella Rossa Belgrado che negli altri 35' della sfida al Forum domina il match con gli assist del fischiatissimo Teodosic che disegna magie, con l'energia dei suoi compagni. La squadra di Messina non dà continuità alle ultime partite: i serbi, guidati dai 22 punti di Giedraitis e dagli assist del play ex Virtus, vincono 76-62 e vendicano la sconfitta dell'andata. Dodicesima sconfitta stagionale per Milano. Sarà la quinta partita del 2024 e degli ultimi nove giorni, un ritmo severissimo, ma in questo arco di tempo, in emergenza, con un potenziale di circa 50 punti a partita in tribuna per infortuni.