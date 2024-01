Ok all’aumento della capienza | Avellino-Juve Stabia | parte la prevendita

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ caccia al biglietto al botteghino delnio-Lombardi per assistere alla sfida di domani sera (ore 20.45) al big match trada 3573 posti con 1300 spettatori in più (400 in Tribuna Terminio, 900 in Montevergine) e con la Curva Sud chiusa. La commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ha concesso il parere favorevole. E’ possibile acquistare i bigliettigarapresso la biglietteria dello stadionio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori). Il ...