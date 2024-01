Ogni giorno con Maria | 13 gennaio Straordinaria apparizione della Madonna

“E’ con grande orgoglio che mi appresto ad essere relatrice del disegno di legge che vede come prima firmataria la collega senatrice di Fratelli ... (orizzontescuola)

Civitavecchia , 11 gennaio 2024 – “L’importanza crescente dell’Europa per il futuro del nostro Paese ma anche la spinta che arriva da Bruxelles per ... (ilfaroonline)

Ricorre oggi l’anniversario dell’Incoronazione della Madonna delle scuole pie. Il quadro apparteneva a San Giuseppe Calasanzio ora è a Frascati in ... (lalucedimaria)

Questa affermazione arriva in un momento in cui il mondo dell'apprendimento automatico si trova a scontrarsi, praticamente, con i difensori del copyright. Proprio la scorsa settimana, l'...Di seguito il comunicato: Nella sanità tarantina c'è squilibrio tra servizi da garantire e dotazione organica nelle unità operative evi è un attacco sistematico ai diritti dei lavoratori. Siamo vicini al punto di non ritorno e la direzione aziendale deve agire subito con passi chiari e decisi, prima che sia troppo tardi"...Nella sanità tarantina c’è squilibrio tra servizi da garantire e dotazione organica nelle unità operative e ogni giorno vi è un attacco sistematico ai diritti dei lavoratori. Siamo vicini al punto di ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - Jannik Sinner racconta le sensazioni alla vigilia dell'Australian Open nella conferenza stampa pre-torneo. "Il feeling con il campo migli ...