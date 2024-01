Offese e aggressioni | scoppia il caso in Serie A | “Ci siamo rotti”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Durissime le dichiarazioni del designatore arbitrale che preannuncia una vera e propria riforma Un nuovo weekend diA è pronto ad aprire i sipari, l’attesa degli appassionati del massimo campionato italiano è agli sgoccioli. A dare inizio alla prima giornata di ritorno ci penseranno Genoa-Torino e Napoli-Salernitana, entrambe di scena domani alle ore 15. A seguire, Verona-Empoli e soprattutto Monza-Inter si daranno battaglia per la conquista dei tre punti. I meneghini hanno concluso il girone di andata con 48 punti, numeri straordinari per la formazione di Simone Inzaghi che si avvicina a piccoli passi allo Scudetto. Tuttavia, la presenza della Juventus a meno due lunghezze è un aspetto da considerare. La ventesima giornata di campionato chiuderà i battenti solo martedì, giorno in cui è previsto l’incontro proprio tra i bianconeri e il Sassuolo. La Vecchia ...

