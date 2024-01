NWA | BLK Jeez aggredito e ferito durante una rapina

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’anno 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per BLK. Il lottatore, attualmente fermo dopo che lo scorso maggio gli era stato diagnosticato un Mieloma multiplo (QUI i dettagli), è stato infatti protagonista di un episodio di cronaca. Tentataevitata Darnell Kittrel (vera identità del lottatore), si trovava nella sua macchina in giro per Philadelphia quando, ieri sera, è statoda quattro persone mascherato che hanno tentato di rubargli la macchina; Kittrel ha fatto resistenza, venendoda un colpo di pistola all’anca, per fortuna non letale; successivamente, con la propria arma (detenuta legalmente), Kittrel ha risposto al fuoco, mettendo in fuga gli aggressori. Un ritorno sfumato BLK, che nel frattempo era riuscito a curarsi e tornare in forma, ...

