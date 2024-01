Nuovo Consiglio Provinciale di Chieti | Eletti Convalidati e Capigruppo Scelti

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024)- Ildisi è riunito in sessione questa mattina per la prima volta dopo le elezioni del 21 dicembre, che hanno portato al rinnovo dell'assemblea. All'unanimità, sono stati approvati i tre punti all'ordine del giorno, che comprendevano le comunicazioni del presidente, la convalida dei 12e gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti provinciali presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il presidente Francesco Menna ha condiviso le indicazioni ricevute dai due gruppi consiliari per la nomina dei rispettivi. Massimo Tiberini, sindaco di Casoli, è stato designato capogruppo per la lista "Insieme per la Provincia di", mentre Catia Di Fabio, sindaco di Monteodorisio, guiderà il gruppo per ...