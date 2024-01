Nuova carriera per Mickie James | ruolo di responsabilità alla OVW

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La Ohio Valley Wrestling, dopo un passato glorioso come territorio di sviluppo della WWE, è balzata di recente agli onori della cronaca per la serie di Netflix “Wrestlers” che ha raccontato le vite degli uomini e delle donne che portano avanti la piccola compagnia di Al Snow. Con una seconda stagione in arrivo, la serie si arricchirà con tutta probabilmente di unaed importante protagonista:. La leggendaria pluri campionessa WWE e TNA sarà infatti presto insignita di unmolto importante, quello di Direttrice creativa e capo della divisione femminile. Inoltre lasarà Executive Producer di tutti gli shw della OVW. A riportarlo è Fightful Select che aggiunge che presto ci saranno ulteriori dettagli sull’argomento.ha ...

...cercherà di non farsi trascinare troppo dai problemi di Andrea e si dedicherà alla sua. ... La svolta però è dietro l'angolo e il protagonista troverà unachiave da seguire, ovvero il ...Settori preferiti Ma quali sono i settori che attraggono gli studenti interessati a una... questi mestieri offrono ciò che è più importante per lagenerazione. Inoltre, il forte ...L'ex talento del Torino Vincenzo Millico, con una carriera che non solo non decolla ma scivola sempre più in basso, ha parlato del suo arrivo al Foggia in Serie C: "Sono ...Doc nelle tue mani 3, anticipazioni seconda puntata giovedì 18 gennaio 2024, cosa vedremo in tv la settimana prossima.