Novità | la patata del Fucino Igp fonte di fosforo in vetrina al Marca

(Di venerdì 12 gennaio 2024) INNOVAZIONE E INVENZIONE NELLA FORMULA BREVETTATA AMPP BolognaFiere 16 – 17 gennaio 2024. Padiglione 21 Stand 38 Celano (AQ) 12 gennaio – Dopo l’importante traguardo del riconoscimento e l’affermazione sul mercato delladelcome IGP, l’AMPP – Associazione Marsicana Produttori Patate – innova il prodotto con una formidabile invenzione, frutto di un lungo studio di ricerca e sperimentazione. Gli agronomi dell’AMPP, di concerto con l’Università dell’Aquila, hanno condotto un’applicazione sul campo di una formula, tutta naturale, che consente alle patate di assorbire dal suolo e di arricchirsi di, preziosissimo elemento nutritivo per l’uomo e l’ambiente. “L’invenzione dell’AMPP – dichiara il presidente Benedetto Caiola – riguarda un procedimento agronomico che consente di ottenere patate con contenuto di ...

